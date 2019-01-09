Скачать
Среда, 09.01.2019
Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр

Рома сделала предложение Генку по Малиновскому

Рома сделала предложение Генку по Малиновскому
09:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Один из лидеров сборной Италии Руслан Малиновский может уже летом продолжить карьеру в Италии.

Рома начала предварительные переговоры с Генком насчет покупки полузащитника Руслана Малиновского, сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Римляне рассматривают варианты усиления полузащиты и потому обратили внимание на украинца. Провести переговоры насчет сделки Волки хотели уже определенное время.

Генк оценивает возможный трансфер в 12 миллионов евро. Из-за этого отмечается, что сделка, скорее всего, рассматривается с прицелом на лето.

Прошедшим летом Руслан был близок к тому, чтобы оказаться в Сельте, но тогда Генк решил сохранить одного из лидеров у себя.

Ближе к концу прошлого года различные СМИ и журналисты приписывали интерес к игроку со стороны не только Ромы, но и Милана. Но агент футболиста Сергей Серебренников тогда опроверг слухи, исключив вероятность смены клуба Русланом зимой.

За Генк Малиновский играет с начала 2016 года. Бельгийский клуб сначала арендовал хавбека у Шахтера, а летом 2017 года выкупил его контракт.

В текущем сезоне 25-летний Малиновский забил 11 голов и сделал 10 ассистов в 31 матче во всех турнирах. Его контракт с Генком рассчитан до лета 2022 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Генк, Новости футбола, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
02 Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
03 Украинский биатлонист сравнил свою зарплату с зарплатой других спортсменов
04 Из отпуска вышла первая команда УПЛ
05 Гвардиола: Переход в Реал – это не шаг назад
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь