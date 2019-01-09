Рома сделала предложение Генку по Малиновскому

Новости спорта: Один из лидеров сборной Италии Руслан Малиновский может уже летом продолжить карьеру в Италии.

Рома начала предварительные переговоры с Генком насчет покупки полузащитника Руслана Малиновского, сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Римляне рассматривают варианты усиления полузащиты и потому обратили внимание на украинца. Провести переговоры насчет сделки Волки хотели уже определенное время.

Генк оценивает возможный трансфер в 12 миллионов евро. Из-за этого отмечается, что сделка, скорее всего, рассматривается с прицелом на лето.

Прошедшим летом Руслан был близок к тому, чтобы оказаться в Сельте, но тогда Генк решил сохранить одного из лидеров у себя.

Ближе к концу прошлого года различные СМИ и журналисты приписывали интерес к игроку со стороны не только Ромы, но и Милана. Но агент футболиста Сергей Серебренников тогда опроверг слухи, исключив вероятность смены клуба Русланом зимой.

За Генк Малиновский играет с начала 2016 года. Бельгийский клуб сначала арендовал хавбека у Шахтера, а летом 2017 года выкупил его контракт.

В текущем сезоне 25-летний Малиновский забил 11 голов и сделал 10 ассистов в 31 матче во всех турнирах. Его контракт с Генком рассчитан до лета 2022 года.