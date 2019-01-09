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Гент в Англии нашел конкурента для украинского форварда

Гент в Англии нашел конкурента для украинского форварда
10:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Бельгийцы усилились норвежским форвардом Кристал Пэлас.

Гент достиг соглашения с Кристал Пэлас об аренде нападающего Александра Серлота, сообщает официальный сайт клуба. 23-летний форвард будет выступать за бельгийцев до конца сезона.

Серлот может стать конкурентом украинского нападающего Романа Яремчука. Отметим, что в Генте украинец играет не только на позиции центрфорварда, а и на фланге атаки.

В подписании 23-летнего норвежца был заинтересован главный тренер команды Йесс Торуп, который работал с игроком в Мидтюлланде.

23-летний Яремчук в нынешнем сезоне провел 26 матчей за Гент, отметившись 8 голами и 2 результативными передачами.

Серлот за Кристал Пэлас сыграл всего 443 минуты, забив один гол.

Гент идет на 7-м месте в турнирной таблице, отставая от 6-го места, которое дает право играть в чемпионской группе на 2 очка.

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АПЛ, Роман Яремчук, ФК Гент, Александр Серлот.
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