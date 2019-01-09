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Чемпион мира подписал контракт с Баварией

Чемпион мира подписал контракт с Баварией
11:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Француз Бенжамен Павар подписал контракт с Баварией.

Бенжамен Павар все же станет футболистом Баварии, о чем сообщил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

Начиная с 1 июля нынешнего года, вступит в силу контракт француза с немецким грандом, по которому он будет играть за действующих чемпионов Германии в течение пяти сезонов.

Ранее сообщалось, что сумма сделки может предположительно составить 35 миллионов евро.

Француз был приобретен Штутгартом летом 2016-го. За его трансфер немецкий клуб заплатил Лиллю 5 миллионов евро.

С тех пор Павар вышел вместе с командой в элиту Германии, а в прошлом сезоне занял 7-е место в Бундеслиге. Также в активе француза выступления за национальную команду, в составе которой он стал чемпионом мира в 2018 году.

В нынешнем сезоне 22-летний центрбек провел за швабов 14 матчей.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Бенжамен Павар.
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