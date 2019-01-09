Украинский форвард продолжит карьеру в Германии

Новости спорта: Украинский форвард Роман Дебелко подпишет контракт с немецким Эрцгебирге.

Нападающий «Карпат» Роман Дебелко прибудет на просмотр в расположение немецкого клуба «Эрцгебирге», который ныне пребывает на тренировочных сборах в турецком Белеке.

В немецком клубе рассчитывают на украинца, видя в нем возможность усилить атакующий потенциал команды. В то же время перед началом трансферных переговоров тренерский штаб «Эрцгебирге» хочет лично убедиться и ознакомиться с возможностями Дебелко.

Ожидается, что Роман Дебелко примет участие в товарищеском матче «Эрцгебирге» против «Ганзы», который запланирован на 11 января.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» готовы продать Дебелко за 100 тысяч евро. Форвард в декабре вернулся из аренды в эстонской «Левадии», где забил 28 мячей в 36 матчах.