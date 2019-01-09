Скачать
Среда, 09.01.2019
Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр

Алисон рассказал, что стало главной причиной его перехода в Ливерпуль

Алисон рассказал, что стало главной причиной его перехода в Ливерпуль
12:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Вратарь "красных" рассказал, почему выбрал мерсисайдцев, а не "Челси".

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер рассказа, почему перешел в стан красных минувшим летом.

«Я выбрал «Ливерпуль» по той же причине, по которой перешел в «Рому», когда покинул Бразилию – я просто решил, что это будет лучшим решением для моей карьеры. В «Челси» тогда происходила смена тренера, и команда не участвовала в Лиге чемпионов. Я также всегда восхищался историей «Ливерпуля». Этот клуб пять раз становился сильнейшим в Европе. Я действительно хотел быть частью этой истории.

Я уже был близок к победе в Лиге чемпионов с «Ромой» и теперь усердно работаю, чтобы сделать это с «Ливерпулем». Что такое жизнь, если не борьба за свои мечты? Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов», - сказал Алисон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Алисон Бекер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
02 Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
03 Украинский биатлонист сравнил свою зарплату с зарплатой других спортсменов
04 Диего Симеоне поставил ультиматум Атлетико
05 Из отпуска вышла первая команда УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь