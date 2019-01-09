Алисон рассказал, что стало главной причиной его перехода в Ливерпуль

Новости спорта: Вратарь "красных" рассказал, почему выбрал мерсисайдцев, а не "Челси".

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер рассказа, почему перешел в стан красных минувшим летом.

«Я выбрал «Ливерпуль» по той же причине, по которой перешел в «Рому», когда покинул Бразилию – я просто решил, что это будет лучшим решением для моей карьеры. В «Челси» тогда происходила смена тренера, и команда не участвовала в Лиге чемпионов. Я также всегда восхищался историей «Ливерпуля». Этот клуб пять раз становился сильнейшим в Европе. Я действительно хотел быть частью этой истории.

Я уже был близок к победе в Лиге чемпионов с «Ромой» и теперь усердно работаю, чтобы сделать это с «Ливерпулем». Что такое жизнь, если не борьба за свои мечты? Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов», - сказал Алисон.