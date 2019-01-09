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Сачко рассказал о трансферных планах и потерях Ворсклы

Сачко рассказал о трансферных планах и потерях Ворсклы
13:05 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Тренер хочет иметь новых исполнителей в каждой линии.

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко рассказал об активности клуба на трансферном рынке. Слова специалиста приводит пресс-служба полтавчан.

«Наша задача сохранить тех футболистов, которые есть в команде, а также усилить состав. Мое мнение: я бы усилил все позиции, начиная от защитника и заканчивая нападающим.

Нам предстоит очень много работы. Нас ожидает непростой, но очень интересный график в борьбе за первую шестерку».

Напомним, Ворскла» хочет продлить аренду Владислава Кулача, кроме того команду покинул нападающий Михаил Сергийчук.

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ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Василий Сачко.
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