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Стало известно, когда откроют новый стадион Тоттенхэма

Стало известно, когда откроют новый стадион Тоттенхэма
13:32 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Новый стадион Тоттенхэма будет готов в феврале.

«Тоттенхэм» официально объявил, что все свои домашние матчи в следующем месяце команда Маурисио Почеттино сыграет тоже на «Уэмбли».

В прошлом месяце «шпоры» провели ознакомительное мероприятие для болельщиков на своей новой 62-тысячной арене, однако принимать футбольные матчи объект по-прежнему не готов.

Таким образом, три следующих домашних матча в Премьер-Лиге, поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской «Боруссии» и потенциальную встречу 5-го раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» будет вынужден сыграть на «Уэмбли».

The Telegraph отмечает, что очередной перенос означает, что теперь «Тоттенхэм» сможет сыграть на своем новом стадионе не раньше 16 марта — на эту дату назначен матч против «Кристал Пэлас». «Шпоры» едва ли будут рисковать безопасностью зрителей, открывая аренду в дерби Северного Лондона против «Арсенала» 2 марта.

«Я бы хотел извиниться перед нашими фанатами и поблагодарить вас за то, что вы остаетесь терпеливыми», — сообщил президент клуба Даниэль Леви.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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