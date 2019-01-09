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Мората в ближайшее время перейдет в Севилью

Мората в ближайшее время перейдет в Севилью
14:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Первоначальная аренда нападающего обойдется испанцам в 5 миллионов.

Севилья готова заплатить за нападающего Челси Альваро Морату 40 миллионов фунтов, сообщает Evening Standard.

Предполагается, что аренда испанца до конца нынешнего сезона обойдется андалусийцам в 5 миллионов, а право дальнейшего выкупа — еще в 35.

Тем не менее, издание добавляет, что Синие не готовы расстаться с Моратой, пока не найдут ему замену — предположительно, в лице нападающего Милана Гонсало Игуаина, согласившего перейти на Стэмфорд Бридж.

Вчера стало известно, что агент испанского форварда Хуанма Лопес на старте недели встречался с представителями испанского клуба.

Нападающий не против вернуться в Примеру и не хочет становиться частью сделки по приобретению лондонцами Игуаина, об обмене которого на Морату говорилось ранее.

Испанец перешел в Челси летом 2017 года за 65 миллионов евро, но с тех пор так и не стал основным нападающим команды.

В нынешнем сезоне Мората сыграл за Челси 24 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов.

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Футбол, ФК Севилья, Альваро Мората, Новости футбола.
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