Реал потерял Куртуа накануне матча Кубка Испании

Новости спорта: У бельгийского вратаря Тибо Куртуа повреждения мышц бедра.

Мадридский «Реал» потерял вратаря Тибо Куртуа.

Как сообщает официальный сайт клуба, бельгийский голкипер получил повреждение мышцы бедра. Когда Куртуа восстановится пока не известно.

Место Куртуа в воротах займет Кейлор Навас, который был близок к тому, чтобы покинуть клуб, но потом подписал новый контракт.

Матч Кубка Испании Реал - Леганес состоится 9 января в 22:30.

Напомним, что Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» летом 2018 года за 35 млн евро. В этом сезоне бельгиец провел 21 во всех турнирах и пропустил 27 голов.