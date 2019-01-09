Скачать
Среда, 09.01.2019
Ломаченко будет драться за пояс IBF: кто соперник
Ломаченко будет драться за пояс IBF: кто соперник
Чемпионов Украины сняли с Кубка Украины
Чемпионов Украины сняли с Кубка Украины
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Плеханов: Нас ждут сложные выезды в Черкассы и Киев
Плеханов: Нас ждут сложные выезды в Черкассы и Киев

Динамо получило деньги за трансфер 6-летней давности

Динамо получило деньги за трансфер 6-летней давности
18:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Динамо получило деньги за игрока спустя 6 лет после его трансфера, когда Андре перешел в Атлетико Минейро.

Бразильский клуб Атлетико Минейро погасил свою задолженность перед киевским Динамо за переход форварда Андре. Об этом сообщает Globo.

Бразилец перешел в Атлетико еще летом 2012-го года, однако полностью клуб расплатился с киевлянами лишь в январе 2019-го года.

Дело едва не дошло до разбирательств в футбольном арбитраже в Лозанне (Швейцария), но клуб нашел кредиторов, которые помогли погасить долг.

Напомним, Андре был игроком Динамо в 2010-2012 годах, за клуб сыграл 9 матчей, не забив при этом ни одного мяча. В 2011 году бразилец был отправлен в аренду во французский Бордо, где сыграл 8 поединков, но также без забитых мячей.

Ранее сообщалось, что киевский клуб активно интересуется нападающим из Аргентины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андре, УПЛ, Новости футбола, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
02 Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
03 Украинский биатлонист сравнил свою зарплату с зарплатой других спортсменов
04 Диего Симеоне поставил ультиматум Атлетико
05 Из отпуска вышла первая команда УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь