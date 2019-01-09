Динамо получило деньги за трансфер 6-летней давности

Новости спорта: Динамо получило деньги за игрока спустя 6 лет после его трансфера, когда Андре перешел в Атлетико Минейро.

Бразильский клуб Атлетико Минейро погасил свою задолженность перед киевским Динамо за переход форварда Андре. Об этом сообщает Globo.

Бразилец перешел в Атлетико еще летом 2012-го года, однако полностью клуб расплатился с киевлянами лишь в январе 2019-го года.

Дело едва не дошло до разбирательств в футбольном арбитраже в Лозанне (Швейцария), но клуб нашел кредиторов, которые помогли погасить долг.

Напомним, Андре был игроком Динамо в 2010-2012 годах, за клуб сыграл 9 матчей, не забив при этом ни одного мяча. В 2011 году бразилец был отправлен в аренду во французский Бордо, где сыграл 8 поединков, но также без забитых мячей.

Ранее сообщалось, что киевский клуб активно интересуется нападающим из Аргентины.