Грозный пообещал завтра прокомментировать свою отставку

Вячеслав Грозный, который покинул «Арсенал-Киев» пока не собирается давать никаких комментариев по этому поводу.
«Я сейчас нахожусь не в Киеве. Пока ничего комментировать не хочу. Завтра буду на месте и тогда смогу что-то сказать», - заявил Грозный.
Ранее о желании сохранить Грозного у руля «Арсенала-Киев» заявлял гендиректор клуба Александр Москаленко. Сам, Вячеслав Грозный уточнял, что продолжит работу с командой только в случае нормального финансирования и перспективы развития клуба в УПЛ.
Напомним, в октябре Грозный сменил на посту главного тренера «канониров» Фабрицио Раванелли, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.
После 18 туров чемпионата Украины «Арсенал-Киев» занимает последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что «Арсенал-Киев» выйдет из отпуска 10 января.