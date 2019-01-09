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Грозный пообещал завтра прокомментировать свою отставку

Грозный пообещал завтра прокомментировать свою отставку
18:41 Сегодня Телеграф footboom.com

Новости спорта: Украинский специалист прекратил сотрудничество с киевским клубом.

Вячеслав Грозный, который покинул «Арсенал-Киев» пока не собирается давать никаких комментариев по этому поводу.

«Я сейчас нахожусь не в Киеве. Пока ничего комментировать не хочу. Завтра буду на месте и тогда смогу что-то сказать», - заявил Грозный.

Ранее о желании сохранить Грозного у руля «Арсенала-Киев» заявлял гендиректор клуба Александр Москаленко. Сам, Вячеслав Грозный уточнял, что продолжит работу с командой только в случае нормального финансирования и перспективы развития клуба в УПЛ.

Напомним, в октябре Грозный сменил на посту главного тренера «канониров» Фабрицио Раванелли, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 18 туров чемпионата Украины «Арсенал-Киев» занимает последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Арсенал-Киев» выйдет из отпуска 10 января.

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УПЛ, Новости футбола, Вячеслав Грозный, ФК Арсенал (Киев).
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