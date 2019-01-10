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Икарди готов покинуть Интер

Икарди готов покинуть Интер
06:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мауро Икарди не станет продлевать контракт с «Интером».

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, заявила, что футболист не станет продлевать контракт с миланским «Интером».

«В услугах Мауро заинтересованы многие крупные клубы Европы. „Интер“ не согласился на те условия, которые мы предложили. Клуб пока так и не сделал предложения, которые бы удовлетворяло наши запросы. Не логично продлевать контракт с такой же зарплатой, которую Мауро получает сегодня. Мы считаем, что Икарди находится на более высоком уровне», — приводит слова Нары TyC Sports.

Действующее соглашение 25-летнего аргентинского футболиста с итальянским клубом рассчитано до 2021 года. По информации источника, «Интер» предложил игроку зарплату в размере € 7 млн, однако аргентинец заявил о желании зарабатывать в миланской команде по новому контракту € 8 млн за сезон. Ранее сообщалось, что в услугах Икарди заинтересован мадридский «Реал».

Икарди выступает в составе миланского «Интера» с 2013 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 18 матчах за итальянский клуб и стал автором 12 голов. По итогам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом чемпионата Италии

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ФК Интер (Милан), Серия А, Мауро Икарди, Новости футбола.
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