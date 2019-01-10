Роббен назвал фаворита Лиги чемпионов

Новости спорта: Арьен Роббен прокомментировал грядущие матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Полузащитник Баварии Арьен Роббен считает Ливерпуль фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Ливерпуль находится в отличной форме, как и в прошлом году, когда смогли дойти до финала Лиги чемпионов. Я считаю, что Ливерпуль — фаворит в борьбе за победу в Лиге чемпионов и в нынешнем сезоне".

"Для Баварии встреча с Ливерпулем, наверное, худший из возможных вариантов жеребьевки, но это и большой вызов. Мы должны сосредоточиться на себе и усердно работать. Я уверен, что Ливерпулю будет очень трудно", — сказал Роббен в комментарии Liverpool Echo.

Отметим, что Бавария встретится с Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Ливерпуле 19-го февраля, а ответная игра в Мюнхене — 13-го марта.