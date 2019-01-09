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Степаненко рассказал о праздниках и оценил соперника в Лиге чемпионов

Степаненко рассказал о праздниках и оценил соперника в Лиге чемпионов
21:38 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Полузащитник «Шахтера» рассказал, как встретил Новый год и поделился мнением об «Айнтрахте».

Хавбек «горняков» считает, что «Айнтрахт» — команда одного уровня с «Хоффенхаймом», с которым «Шахтер» играл в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Праздники провел в спокойной семейной атмосфере, успел отдохнуть и расслабиться. Сейчас сам готовлюсь к возобновлению тренировочного процесса — уже через неделю команда соберется на медосмотр.

Как воспринял итоги жеребьевки Лиги Европы? Я надеялся, что попадется команда не такого уровня, как «Интер» или «Наполи». Мог ведь достаться соперник и посильнее, чем «Айнтрахт».

Что касается «Айнтрахта», то это — хорошая команда, которая в Лиге Европы обыграла сильных соперников. Думаю, что «Айнтрахт» где-то на одном уровне с «Хоффенхаймом». Они используют схему 3-4-3 и очень сильно играют дома», — сказал Степаненко.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» «Шахтер» проведет в Харькове, 14 февраля.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, Тарас Степаненко, УПЛ.
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