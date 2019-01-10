Облак: АПЛ? Мне очень нравится английский чемпионат

Новости спорта: Словенский вратарь Ян Облак не против поиграть в Англии.

Голкипер "Атлетико" Ян Облак рассказал, почему летом решил остаться в Мадриде, а также поделился планами на будущее.

"Летом я не общался с другими клубами – этим занимался мой агент и клуб. Я решил остаться в "Атлетико", так как у нас отличный проект и здесь я могу претендовать на титулы. Однако в будущем возможно все. В футболе все может поменяться за один день, поэтому нельзя сказать, где я окажусь.

АПЛ? Мне очень нравится английский чемпионат, он очень интересный и привлекательный. В будущем я вижу себя там, но не знаю, когда это случится. Может через 2 года, а может через 5 или 10 лет", - сказал голкипер FourFourTwo.

Ян Облак оставил свои ворота в неприкосновенности в 73 из 125 матчах в Ла Лиге, благодаря чему выиграл 3 трофея Саморы подряд.

Летом на словенца выходил "Челси", который был готов выплатить клаусулу Облака в размере 100 млн евро, однако Ян отказался от этого предложения. В итоге "синие" подписали Кепу Аррисабалагу из "Атлетика" Бильбао за 80 млн евро.