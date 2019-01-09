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Между Месси и Роналду стал игрок из Индии

Между Месси и Роналду стал игрок из Индии
20:57 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Игрок сборной Индии обошёл Месси по количеству голов за национальную команду.

Нападающий сборной Индии Сунил Четри оформил дубль в стартовом матче Кубка Азии с национальной командой Таиланда (4:1).

Таким образом, Четри, выступающий в составе национальной команды Индии с 2005 года, довёл число забитых мячей до 67. По количеству голов за национальную команду нападающий обошёл форварда «Барселоны» Лионеля Месси, на счету которого 65 забитых мячей за сборную Аргентины. Из действующих футболистов больше за национальную команду забивал только нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Игрок «Ювентуса» записал на свой счёт 85 голов за национальную команду.

Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит бывшему игроку сборной Ирана Али Даеи, который в период с 1993 по 2006 год отметился 109 голами за национальную команду.

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ФК Барселона, Сборная Индии, Лионель Месси, Сунил Четри.
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