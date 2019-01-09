За звездного одноклубника Ярмоленко китайский клуб дает € 39 млн

Новости спорта: Китайский клуб предложил «Вест Хэму» £ 35 млн за Арнаутовича.

Китайский клуб предложил «Вест Хэм Юнайтед» £ 35 млн (около € 39 млн) за австрийского нападающего Марко Арнаутовича, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Вест Хэм» не стремится расставаться с лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось, что интерес к Арнаутовичу проявлял «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 29-летний Арнаутович провёл 15 матчей в составе «Вест Хэма» в чемпионате Англии, стал автором семи забитых мячей (одного — с пенальти), а также отметился двумя результативными передачами. Действующий контракт австрийского нападающего с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

После 28 туров «Вест Хэм» набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.