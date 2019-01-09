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Реал - Леганес: состав сливочных на матч Кубка Испании

Реал - Леганес: состав сливочных на матч Кубка Испании
21:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Модрич, Иско и Б. Диас — в запасе «Реала» на матч Кубка Испании с «Леганесом»

Мадридский «Реал» объявил стартовый состав команды на первый матч 1/8 финала Кубка Испании с «Леганесом». Встреча команд состоится сегодня, 9 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30.

«Реал»: К. Навас, Рамос, Начо, Бензема, Каземиро, Вальверде, Васкес, Одриосола, Регилон, Себальос, Винисиус.

Запасные: Касилья, Карвахаль, Вальехо, Модрич, Б. Диас, Иско, Кристо.

Ранее команды встречались пять раз. Во всех встречах сильнее оказывались «сливочные», забившие в этом противостоянии 16 голов и пропустившие всего 5. В последнем матче, который состоялся 1 сентября 2018 года, «Реал» на своём поле разгромил «Леганес» со счётом 4:1.

На предыдущей стадии «Реал» оказался сильнее «Мелильи», а «Леганес» не без труда прошёл «Райо Вальекано».

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Примера, ФК Реал Мадрид, ФК Леганес, Реал - Леганес.
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