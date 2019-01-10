Леганес без Лунина крупно проиграл Реалу в Кубке Испании

Новости спорта: "Сливочные" сделали огромный шаг к выходу в четвертьфинал, уверенно победив в родных стенах (3:0).

В рамках 1/8 финала Кубка Испании Реал встречался с Леганесом, который выбил "сливочных" из предыдущего розыгрыша национального кубка. Хозяева вышли на поле не оптимальным составом, но игрокам ближайшего резерва было что доказывать Сантьяго Солари, сразу же после стартового свистка был заметен настрой игроков Реала, которые активно принялись оказывать давление на чужую штрафную площадь, собираясь порадовать собственных болельщиков, которых было не так уж и много на стадионе.

Хозяева продолжительное время не могли вскрыть оборону соперника, но затем это сделал Васкес, выведший Бензема на ударную позицию, но Карим не попал по воротам. Через несколько минут уже "пепинерос" имели хорошую возможность забить, но Брайтвейт не дотянулся до мяча после прострела Гумбау. Позднее датчанин не использовал потрясающий шанс забить, оторвавшись от Начо, но затем пробив впритирку со штангой.

До окончания первого тайма Брайтвейт снова мог забить, но и в этот раз не повезло – Навас в красивом прыжке спас свою команду после удара нападающего. Реал не создавал множества опасных моментов в первой 45-минутке, но таки сумел забить – Гумбау сбил Одриосолу в штрафной площади, за что был назначен пенальти, который хладнокровно реализовал Рамос – 1:0. При таком счете команды и отправились отдыхать.

Во второй половине встречи на поле была лишь одна команда, "сливочные" полностью контролировали ход игры, лишь изредка отдавая мяч во владение сопернику, который, в отличие от первого тайма, не был так остр впереди. Подопечные Солари долго не могли довести дело до завершающего удара по воротам,в середине второй 45-минутки это таки случилось, но не благодаря собственным заслугам, а ошибке со стороны Бустинсы, который отдал слишком слабый пас назад на Куэльяра, которого обокрал Бензема, затем отдавший пас на Винисиуса, а бразилец поделился мячом с Васкесом, Лукасу оставалось лишь поразить пустые ворота — 2:0.

После второго гола хозяева не остановились на достигнутом и продолжили атаковать, надеясь сделать счет более комфортным, и это им удалось — на 77-й минуте Винисиус эффектным ударом в падении замкнул подачу Одриосолы — 3:0. До окончания встречи Реал едва не забил четвертый гол, но удару Иско совсем немного не хватило точности. Таким образом, "сливочные" одержали убедительную победу в первом матче и сделали громкую заявку на выход в четвертьфинал по итогам двухматчевого противостояния, молодежь королевского клуба в отчетном поединке была на высоте.

Ответный матч 1/8 финала между Леганесом и Реалом состоится 16-го января, начало поединка – в 22:30 по киевскому времени.

Реал - Леганес 3:0

Голы: Рамос, 44 (с пенальти), Васкес, 68, Винисиус, 77

Реал: Навас — Одриосола, Начо, Рамос, Регилон — Вальверде, Каземиро, Себальос — Васкес (Иско, 71), Бензема (Кристо, 83), Винисиус (Б. Диас, 78)

Леганес: Куэльяр — Бустинса, Тарин, Сиовас — Хуанфран (Арнаис, 78), Перес, Ресио, Гумбау (Силва, 46) — Эль Жар (Эрасо, 63), Мерино, Брайтвейт