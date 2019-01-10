Стали известны соперники Зари на сборах

Новости спорта: Луганчане объявили своих спарринг-партнеров на первом зимнем сборе.

Официальный сайт луганского клуба сообщил с кем встретится основная команда на двух турецких сборах.

Луганчане свою зимнюю подготовку проведут в Турции в два этапа. Первый пройдет с 20 января по 3 февраля, второй с 7 февраля по 22-е.

Первым соперником Зари станет латвийская Лиепая 24 января. Затем луганчане встретятся с сербским Вождовацем 27 января. На 30 января также запланирован спарринг, но имя соперника пока уточняется. Последним соперником первого сбора станет польский Пяст.

На втором сборе команда Юрия Вернидуба проверит свои силы с ташкентским Локомотивом 9 февраля, 12 февраля Заря сразится со шведским Кальмаром. Шахтер Караганда станет спарринг-партнером 16 февраля. Последний матч запланирован на 19 февраля с вице-чемпионом Грузии — Динамо Тбилиси.