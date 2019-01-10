"Больше уважения, пожалуйста": Зинченко - о дебютном голе за Ман Сити

Новости спорта: Украинец прокомментировал свой дебютный гол в составе Ман Сити.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал свой гол в ворота Бертона во вчерашнем матче в Кубке английской лиги.

Украинец забил на 37-й минуте встречи и помог своей команде победить со счетом 9:0.

"Впервые в жизни я поучаствовал в такой победе. Если честно, мы забили много голов, но хотели больше, и наши фанаты тоже".

"Мы хотели забить 10 голов, возможно, в следующий раз. Был ли мой гол навесом? Больше уважения, пожалуйста".

"В перерыве Пеп сказал продолжать в том же духе и забить больше, если сможем", – рассказал Зинченко в послематчевом комментарии.

За этот поединок украинский хавбек получил одну из самых высоких оценок в составе "горожан".