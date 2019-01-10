Милевский возвращается в Динамо

Новости спорта: Спортивный директор Кишварды сообщил, что форвард команды Артем Милевский вернется в Динамо Брест.

Украинский нападающий «Кишварды» Артем Милевский покидает венгерский клуб. Спортивный директор директор «Кишварды» Аттила Ревеш заявил, что Милевский возвращается в брестское «Динамо».

Напомним, Милевский покинул «Динамо» Брест в конце июля прошлого года по инициативе тренера команды Алексея Шпилевского. Вместе с ним из клуба ушел защитник и капитан команды Алексей Гаврилович. Милевский имел второй результат в «Динамо-Брест» по системе «гол + пас» – на его счету 10 (3+7) баллов в 14 матчах.

Позже новый тренер брестчан Марцел Личка рассказал, что, по словам Шпилевского, Милевский, Савицкий и Гаврилович выпивали в бане. Из тройки игроков в составе команды остался лишь Савицкий.

Цвета «Кишварды» Милевский защищал с лета 2018-го года. В текущем сезоне он провел 9 матчей за венгерский клуб, где отметился 2 голевыми передачами.