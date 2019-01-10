Коноплянка может покинуть Шальке из-за нарушения дисциплины

Новости спорта: Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка негативно отличился после поединка 5-го тура Лиги чемпионов против Порту (1:3).

После поражения от Порту (1:3) в 5-м туре Лиги чемпионов, игроки Шальке позволили себе сходить в ночной клуб и вернуться в расположение команды под утро, сообщает SportBild.

Среди нарушителей дисциплины, были Матея Настасич, Амин Харит, Франко Ди Санто, Налдо, Омар Маскарель, Александр Нюбель и Евгений Коноплянка. Все нарушители, кроме Настасича, остались на скамейке запасных в следующем матче против Хоффенхайма.

Стоит отметить, что близкое к Шальке издание Der Westen днями ранее освещало этот инцидент, однако там, в отличие от SportBild, имя Коноплянки там не упоминалось.