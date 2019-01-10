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Зинченко может продолжить карьеру в России

Зинченко может продолжить карьеру в России
12:57 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: 21-летний украинский игрок «Манчестер Сити» может вернуться в российский клуб.

Футболист английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины Александр Зинченко может перейти в «Уфу» во время зимнего трансферного окна, сообщает журналист издания Sky Sport Italia Франческо Пьетрелла.

Российский клуб, из которого Зинченко перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года за 2 млн евро, намерен арендовать 21-летнего украинца.

Напомним, ранее Зинченко сумел отличиться в матче полуфинала Кубка лиги против «Бертона», чем помог своей команде победить со счетом 9:0.

До этого последний раз за клуб Зинченко забивал 3-го декабря 2015-го года, будучи игроком «Уфы». Гол Александра помог «Уфе» сыграть вничью с «Зенитом» (1:1).

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Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко, ФК Уфа.
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