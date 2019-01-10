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Экс-капитан Динамо Морозюк перешел в турецкий клуб

Экс-капитан Динамо Морозюк перешел в турецкий клуб
14:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинец попробует себя в турецкой Суперлиге.

Защитник киевского Динамо Николай Морозюк на правах аренды до конца сезона будет выступать за турецкий Ризеспор, сообщает официальный сайт клуба.

В Ризеспоре Морозюк воссоединится с еще одним украинцем Александром Гладким, который выступает в составе турков с лета прошлого года.

Во время зимнего трансферного окна турки были заинтересованы также в Евгении Селезеневе, но нападающий предпочел перебраться в Малагу.

В нынешнем сезоне Морозюк провел в составе Динамо 19 поединков, в которых сумел отличиться одним голом.

На данный момент Ризеспор находится на последнем, 18-м месте турецкой Суперлиги, имея в своем активе 12 очков после 17 туров.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Николай Морозюк, Новости футбола.
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