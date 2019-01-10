Зинченко - шестой украинец, забивавший за английские клубы

Новости спорта: Александр Зинченко отметился дебютным голом за Ман Сити и вошел в список украинских голеадоров в Англии.

Накануне Манчестер Сити уничтожил Бертон в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги со счетом 9:0. Дебютным голом в футболке "горожан" отметился украинец Александр Зинченко.

Таким образом Зинченко стал шестым украинцем, которому удалось отметиться в составе английской команды.

Первопроходцем данного достижения стал Сергей Балтача, который выступал за Ипсвич Таун еще до создания Премьер-Лиги, в период с 1988 по 1990 года. Его первый гол среди украинцев стал единственным для самого Сергея в Англии.

Вторым футболистом стал Сергей Ребров, который находился на Туманном Альбионе в период с 2000 по 2005 год (правда посреди этого периода Сергей отлучился в аренду в турецкий Фенербахче на полтора года). Нынешний наставник Ференцвароша отметился 16 голами в составе Тоттенхэма и в одним голом в составе Вест Хэма.

Третий среди украинцев — Андрей Воронин, который с 2007-го по 2008-й отметился шестью голами за Ливерпуль.

Четвертым и пока самым результативным бомбардиром стал Андрей Шевченко, который находился в Челси с 2006-го по 2008-й год. Тогда Андрей Николаевич отметился в футболке англичан 22 раза.

Пятым стал Андрей Ярмоленко, который перешел в Вест Хэм минувшим летом и успел отметиться в составе "молотобойцев" дважды в 10 матчах. Сейчас Андрей восстанавливается после тяжелой травмы полученной еще в октябре.

Александр Зинченко стал шестым украинцем, отметившись пока единственным голом в футболке Манчестер Сити.