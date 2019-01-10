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Ярмоленко продолжит реабилитацию в Белграде

Ярмоленко продолжит реабилитацию в Белграде
19:19 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Хавбек «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отправился на реабилитацию в Белград.

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко отправился в Белград, где пройдет реабилитацию после травмы под присмотром Андреа Милутиновича. Сербский реабилитолог, работавший в свое время в «Металлисте» и персонально с Марко Девичем, имеет в Белграде клинику, которая специализируется на реабилитации спортсменов после травм.

На консультацию к Милутиновичу, который сотрудничает также с мадридским «Реалом», приезжают многие топ-футболисты. Из украинцев в клинике Милутиновича проходили реабилитацию после травм Евгений Макаренко, Валерий Федорчук, Никита Бурда, Николай Морозюк. Ранее к Андреа обращался и Андрей Ярмоленко.

Напомним, что Ярмоленко получил травму ахилла в матче с «Тоттенхэмом», 20 октября прошлого года, после чего перенес операцию. Изначально предполагалось, что на восстановление у Андрея уйдет минимум полгода.

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