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Икарди хочет получать в Интере € 9 млн в год

Икарди хочет получать в Интере € 9 млн в год
04:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Руководство миланского «Интера» всё ещё не может договориться о новом соглашении с нападающим команды Мауро Икарди.

«Интер» предложил Икарди повышение зарплаты до € 7 млн в год, что почти вдвое больше его нынешнего оклада. Ванда Нара, агент и жена форварда, настаивает на увеличении годовой зарплаты до € 9 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт 25-летнего аргентинца с миланским клубом рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован мадридский «Реал».

Мауро защищает цвета «Интера» с 2013 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А он забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах. По итогам прошлой кампании Икарди был признан лучшим футболистом чемпионата Италии.

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ФК Интер (Милан), Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
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