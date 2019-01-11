Икарди хочет получать в Интере € 9 млн в год

Новости спорта: Руководство миланского «Интера» всё ещё не может договориться о новом соглашении с нападающим команды Мауро Икарди.

«Интер» предложил Икарди повышение зарплаты до € 7 млн в год, что почти вдвое больше его нынешнего оклада. Ванда Нара, агент и жена форварда, настаивает на увеличении годовой зарплаты до € 9 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт 25-летнего аргентинца с миланским клубом рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован мадридский «Реал».

Мауро защищает цвета «Интера» с 2013 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А он забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах. По итогам прошлой кампании Икарди был признан лучшим футболистом чемпионата Италии.