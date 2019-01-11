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Коутиньо может покинуть Барселону

Коутиньо может покинуть Барселону
01:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Барселона может продать одного бразильца, ради возвращения другого - Неймара.

Как сообщает Standard.co.uk, Барселона намеревается продать Коутиньо ближайшим летом, чтобы иметь возможность вернуть в команду Неймара, который неоднократно заявлял о своем желании вернуться в команду.

По информации источника, каталонцы не совсем довольны выступлением Коутиньо, который переехал на Камп Ноу год назад из Ливерпуля за 130 млн евро. Тогда Барселона приобрела бразильца в качестве замены тому же Неймару, который за полгода до этого перешел в ПСЖ. Также "блаугранос" рассчитывали, что Коутиньо сможет закрыть позицию Иньесты в будущем.

Коутиньо в течении года принял участие в 45 матчах Барсы, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

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Неймар, Футбол, Коутиньо, Новости футбола.
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