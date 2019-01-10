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Буффон: Ювентус заключил одну из лучших сделок в своей истории, купив меня

Буффон: Ювентус заключил одну из лучших сделок в своей истории, купив меня
21:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон прокомментировал последние крупные трансферы голкиперов в английской Премьер-лиге.

В 2017 году «Манчестер Сити» купил Эдерсона за € 40 млн. Прошлым летом «Ливерпуль» потратил € 72,5 млн на Алисона Бекера, а «Челси» — € 80 млн на Кепу Аррисабалагу.

«Суммы, которые команды сейчас платят за игроков, стали экстраординарными по сравнению с теми, что были раньше. Считаю, что трансферы Эдерсона, Алисона и Кепы — очень умные шаги. Когда «Ювентус» покупал меня за € 52 млн, все критики говорили: «Нельзя платить столько за голкипера». Но в конечном итоге я провёл в клубе из Турина 17 лет. Думаю, «Ювентус» заключил одну из лучших сделок в своей истории, купив меня. Если посмотреть на мой трансфер сейчас, мало кто не согласится с этим утверждением», — приводит слова Буффона FourFourTwo.

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Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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