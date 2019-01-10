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Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании

Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании
21:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Криштиану Роналду будет сотрудничать с полицией Лас-Вегаса, которая расследует дело об обвинении футболиста в изнасиловании.

Нападающий Ювентуса Криштиан Роналду предоставит полиции Лас-Вегаса образец своего ДНК. Об этом сообщает Bleacher Report со ссылкой на TMZ Sports.

По информации издания, футболист согласился сотрудничать с представителями полиции и передаст свой ДНК, который поможет в расследовании дела.

Модель Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. По сообщению девушки, тогда она получила от футболиста 375 тысяч долларов за молчание и дело было закрыто. Теперь же Майорга решила наказать португальца и снова заявила в полицию, которая начала расследование. Сам футболист назвал обвинения пиаром. Адвокат футболиста уверен, что его клиент сможет избежать наказания.

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Криштиану Роналду, ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
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