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Эвертон готов выкупить Батшуайи

Эвертон готов выкупить Батшуайи
22:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Миши Батшуайи после неудачной аренды в Валенсии может продолжить карьеру в Эвертоне.

Нападающий Челси Миши Батшуайи досрочно вернется из аренды из испанской Валенсии.

Как сообщает Mirror, Эвертон, Кристал Пэлас, Фулхэм и французский Марсель заинтересованы в услугах бельгийца.

"Ириски" готовы выкупить Батшуайи за 14 миллионов евро. Эвертон не сможет взять нападающего в аренду, так как уже прошлым летом арендовали Курта Зума у Челси.

Отмечается, что в лице Батшуайи Марко Сильва видит замену Умару Ниассе и Дженку Тосуну, которые в нынешнем сезоне на двоих забили два мяча в АПЛ.

Отметим, что контракт Батшуайи с Челси истекает летом 2021 года. В первой половине сезона в Валенсии 25-летний бельгиец забил три мяча в 23-х матчах.

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ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Миши Батшуайи.
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