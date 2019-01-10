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Икарди прокомментировал ситуацию с продлением контракта с Интером

Икарди прокомментировал ситуацию с продлением контракта с Интером
22:43 Чт, 10 Январь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Нападающий "Интера" Мауро Икарди выступил с заявлением по ситуации с продлением контракта с миланским клубом.

"Хочу объяснить ситуацию всем болельщикам, читающим псевдожурналистов и "серьёзные" газеты, которые пишут о том, чего не знают, не имея реального представления о фактах. Продление контракта произойдёт, только когда "Интер" сделает корректное и конкретное предложение. Только после этого мы сможем действительно говорить о продлении соглашения, оставив в стороне ложь, которая была распространена в СМИ", — написал Икарди в своём "инстаграме".

Ранее сообщалось, что Ванда Нара, супруга и агент Икарди, требует от руководства "Интера" повысить зарплату Мауро до € 9 млн. Действующий контракт 25-летнего аргентинца с миланским клубом рассчитан до 2021 года.

Икарди защищает цвета "Интера" с 2013 года. В этом сезоне итальянской Серии А он забил 9 мячей и отдал две результативные передачи в 16 матчах.

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ФК Интер (Милан), Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
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