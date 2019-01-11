Коберидзе подтвердил уход из Десны

Новости спорта: Грузинский полузащитник Лука Коберидзе покинул черниговской команду.

"3 года !!! Спасибо ФК Десна, вы моя семья !!! Спасибо каждому футболисту, которые делили со мной эти 3 года! Спасибо тренерскому штабу, и всем работникам клуба которые опекали учили и иногда воспитывали!) Спасибо руководству клуба, которое пошло мне на встречу и дали возможность проявить себя в новом клубе!

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Фанаты,и просто болельщики Чернигова,вам отдельное спасибо так как ваше ко мне отношение я чувствовал и мотивировало!Спасибо Чернигов, спасибо ФК Десна,вы моя семья!!! Буду Скучать", – написал грузин в Facebook.

Ранее в СМИ звучала информация, что Коберидзе и еще 3 игрока покинут Десну.