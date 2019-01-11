Селезнев в Малаге: подробности контракта

Новости спорта: Контракт Селезнёва с «Малагой» на 2,5 сезона, если клуб выйдет в Примеру.

Иван Пироженко, агент нападающего Евгения Селезнёва, рассказал о переходе своего клиента из турецкого «Акхисар Беледие» в «Малагу».

"Контракт с Селезнёвым рассчитан на 2,5 сезона, но при условии, что «Малага» выходит в Примеру. Если повыситься в классе не получится и команда останется в Сегунде, то возможен вариант с расторжением контракта по обоюдному согласию. Потому что в соглашении есть пункт о понижении зарплаты, если «Малага» остается в Сегунде. Этот вопрос будем решать после окончания сезона", – цитирует Footboom Пироженко.

После 20 туров «Малага» занимает в таблице Сегунды 4-е место. Нападающий в нынешнем сезоне провёл 11 матчей в составе «Акхисар Беледиеспор», в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.