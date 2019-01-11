Шахтер официально подписал Соломона

Новости спорта: Донецкий клуб объявил о подписании израильского вингера Манора Соломона.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, 19-летний Манор Соломон стал игроком Шахтера.

Контракт подписан на пять лет.

Манор Соломон является воспитанником «Маккаби» из Петах-Тиквы. В составе первой команды дебютировал 26 ноября 2016 года. Всего в чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей. В текущем сезоне – 2 гола в 12 поединках.

– Я восхищен, очень рад стать игроком «Шахтера» – великого клуба, который конкурентоспособен в самых престижных турнирах Европы, – сказал Соломон. – Для меня большая честь быть его частью, и это огромный шаг вперед в моей карьере, поскольку в «Шахтере» я смогу развиваться и совершенствоваться.

– Каких целей желаешь достичь в новой команде?

– Хочу выигрывать титулы с «Шахтером», проходить как можно дальше в еврокубковых турнирах и вырасти здесь в более сильного футболиста.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам «Шахтера»?

– Я взволнован. Очень жду возобновления сезона, чтобы начать играть для всех болельщиков «Шахтера». До скорой встречи!