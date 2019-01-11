У Коноплянки конфликт с главным тренером Шальке из-за похода в ночной клуб

Новости спорта: Коноплянка может покинуть «Шальке» из-за посещения ночного клуба.

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка и ещё несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3), сообщает Bild. По информации издания, из-за инцидента в украинца произошёл конфликт с главным тренером команды Доменико Тедеско.

Вместе с Коноплянкой в клуб пошли Налдо, Амин Арит, Матия Настасич, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александр Нюбель. В следующем матче немецкой Бундеслиги «Шальке-04» на выезде сыграл с «Хоффенхаймом» (1:1). На поле из вышеупомянутых игроков вышел только Настасич.

Ранее сообщалось, что «Шальке-04» в это трансферное окно намерен продать Коноплянку, Маскареля и Ди Санто.

В текущем сезоне Бундеслиги украинский полузащитник провёл за «Шальке» восемь матчей, в которых отметился одной голевой передачей.