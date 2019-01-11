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Маркевич оценил переход Селезнева в Малагу

Маркевич оценил переход Селезнева в Малагу
10:06 Сегодня Телеграф Команда 1

Новости спорта: Бывший тренер Селезнева Мирон Маркевич прокомментировал переход украинца.

Бывший главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич прокомментировал переход Евгения Селезнева в "Малагу".

"Я рад за Женю. Его желания сбываются, поскольку он хотел попасть в хороший европейский клуб. А испанская "Малага", несмотря на то, что выступает в Сегунде, является серьезным клубом. Думаю, у нее хорошие шансы по итогам текущего сезона выйти в Примеру. Евгений сделал правильный выбор, уехав из Турции в Испанию.

У Селезнева есть способности, чтобы как минимум закрепиться в этой команде, поскольку в его профессиональных качествах никто не сомневается. Его главная отличительная черта заключается в том, что он умеет забить мяч, это мастер игры в штрафной соперника. Если Селезнев серьезно отнесется к своему переходу, то считаю, может стать там даже одним из лучших", - сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич, ФК Малага, Евгенйи Селезнев.
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