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Возвращение Милевского в Динамо-Брест может сорваться

Возвращение Милевского в Динамо-Брест может сорваться
14:08 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Возвращение 33-летнего украинского нападающего венгерской «Кишварды» Артема Милевского в «Динамо-Брест» может сорваться.

Ранее спортивный директор «Кишварды» Аттила Ревеш заявил, что Милевский возвращается в «Динамо-Брест» за которое выступал с лета 2017-го по лето 2018-го года.

Но 10-го января Белорусская федерация футбола наложила на «Динамо-Брест» бессрочный запрет на регистрацию новых игроков за неисполнение клубом решения футбольного арбитража АБФФ относительно размера компенсации «Неману» за подготовку и обучение хавбека Павла Савицкого.

«Руководствуясь статьей 100 Дисциплинарного кодекса АБФФ «Иные нарушения», статьей 6 Устава АБФФ «Дисциплинарные и юрисдикционные органы Ассоциации» и в соответствии со статьями 14, 30, 39 Дисциплинарного кодекса АБФФ было принято решение применить в отношении ООО «Футбольный клуб «Динамо-Брест» дисциплинарную санкцию в виде бессрочного запрета на осуществление трансферов (регистрацию футболистов)», — говорится на официальном сайте Белорусской федерации футбола.

Компенсация, которую «Динамо-Брест» должно выплатить «Неману», составляет чуть менее $266 тысяч.

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Сборная Украины, Артем Милевский, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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