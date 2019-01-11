Хацкевич назвал главную трансферную цель Динамо

Главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Александр Хацкевич настаивает на подписании на позицию форварда именно Франа Соля из голландского "Виллем II".
Ранее "Динамо" делало клубу предложение купить Франа Соля за 3 млн евро, однако сейчас его цена выросла. Об этом стало известно Sport Arena.
"У Динамо была возможность купить 26-летнего испанца ранее: его предложили за 3 млн евро, но когда киевский клуб сделал предложение - цена выросла. Сейчас киевляне желают сторговаться примерно на 5 млн, но это тоже будет нелегко - на него претендуют несколько клубов, а "Кристал Пэлас", по слухам, готов заплатить около 6 млн евро, если выберет именно его", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале декабря киевский футбольный клуб "Динамо" в поисках бомбардира обратил внимание на испанского форварда Франа Соля, который выступает за голландский "Виллем II".
26-летний испанский форвард является воспитанником мадридского "Реала" и вместе с нападающим "Аякса" Люком Де Йонгом лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Голландии. В нынешнем сезоне он забил 13 мячей в 17 матчах.