Шевчук о новичках Олимпика: Будем просматривать по шесть-семь человек

Новости спорта: Наставник донецкого клуба Вячеслав Шевчук рассказал о делах в команде.

Главный тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук поделился своими ожиданиями от начала подготовки ко второй части сезона. Об этом сообщает официальный сайт Олимпика.

- Как прошел ваш отпуск? Удалось отдохнуть и перезагрузиться?

- Да, я провел хорошо отпуск, по-семейному. Всегда отдыхаю в кругу семьи. Сейчас уже все мысли о работе, нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона. Сегодня мы работали первый день, ребята вышли из отпуска с хорошим настроением. К нам приехали несколько игроков на просмотр, с которыми мы должны определиться до первого сбора в Турции.

- Будут ли еще приезжать футболисты на просмотр?

- Да, еще приедут ребята. Просто невозможно смотреть потенциальных новичков в большой группе. Сейчас в нашем расположении шесть новых футболистов, будем просматривать по шесть-семь человек. Нам нужно усилиться, нужны молодые игроки, которые создадут хорошую конкуренцию и усилят нас.

- Можно ли ожидать, что еще кто-то покинет команду зимой?

- Я думаю нет.

- Какие задачи ставите команде на втягивающий сбор в Киеве?

- Ребята получили подготовительную программу на отпуск. Сегодня мы увидели, что все занимались во время отдыха, уже подготовлены. За эти дни мы должны провести хорошую работу, чтобы ребята побегали, поработали над фитнесом, были в тонусе. Сейчас в Киеве идет снег, поэтому проводим втягивающую работу, а уже в Турции приступим к более интенсивной работе, будем играть спарринги.

- Для вас это будут первые сборы. Чувствуете волнение по этому поводу?

- Нет, я уверен, что все будет хорошо. У нас молодой тренерский штаб, но мы вместе обсуждаем все моменты, всю подготовку. Обдумываем каждое занятие, как улучшить нашу игру, как прибавить в техническом, тактическом и физическом аспектах.

- Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины. Вы уже определились с тем человеком, который его заменит?

- Руслан действительно ушел в молодежную сборную, мы ему желаем только удачи на новом месте работы. На данный момент мы остаемся в том же тренерском составе, который у нас был. Будем больше работать, на каждого увеличится нагрузка, но ничего. Пока что моим ассистентом будет Антон Дяченко.