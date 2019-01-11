Динамо сделало предложение по форварду Алиуи

Новости спорта: киевский клуб хочет приобрести марокканского форварда.Рашида Алиуи.

Динамо начало переговоры с Нимом по трансферу нападающего Рашида Алиуи, сообщает портал FootMercato.

Киевляне рассматривают марокканского форварда в качестве приоритетного варианта для усиления состава и попытаются подписать его в ближайшее время. По информации источника, "бело-синие" готовы заплатить за 26-летнего игрока около 1 миллиона евро. Однако руководство французского клуба пока не устраивает это предложение.

Алиуи выступает в составе Нима с 2016 года и в текущем сезоне провел 14 матчей, забив 4 гола. В активе форварда имеется 10 поединков и 2 гола за сборную Марокко.

Ранее Динамо проявляло интерес к голкиперу сборной Ирана Алирезу Бейранванду.