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УЕФА дисквалифицировал Ловрена за удар локтем Рамоса

УЕФА дисквалифицировал Ловрена за удар локтем Рамоса
23:42 Пт, 11 Январь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Организация отстранила хорватского защитника на один матч национальной сборной.

Игрок сборной Хорватии Деян Ловрен дисквалифицирован на один матч своей национальной команды за свое поведение в матче Лиги наций против Испании (3:2) 15 ноября. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Во время матча Ловрен нанес удар локтем в голову игроку испанской сборной Серхио Рамосу, о чем откровенно заявил после встречи в социальных сетях. К тому же, хорват в скандальном видео обозвал Рамоса "мудаком".

Федерация футбола Хорватии получила штраф в размере 13 тысяч евро, а сам Ловрен – дисквалификацию на один матч в рамках турнира УЕФА для сборных.

Таким образом, 29-летний игрок не сможет сыграть за "клетчатых" в стартовой игре в отборе на Евро-2020 против Азербайджана, которая запланирована на 21 марта.

Напомним, в составе сборной Хорватии Ловрен провел 50 матчей и забил 2 гола. Защитник пробился вместе с командой в финал ЧМ-2018.

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Сборная Испании, Серхио Рамос, Футбол, Сборная Хорватии, Новости футбола, Деян Ловрен.
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