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Тренер Леганеса хочет подписать украинского защитника

Тренер Леганеса хочет подписать украинского защитника
00:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Маурисио Пеллегрино подтвердил, что Леганес ведет переговоры по трансферу защитника Луго Василия Кравца.

На предматчевой пресс-конференции перед поединком чемпионата Испании против Уэски Маурисио Пеллегрино признался, что хочет видеть в своей команде украинского защитника Луго Василия Кравца.

"Во время трансферного окна мы ведем поиск новых игроков, — цитирует тренера Леганеса AS. – В их числе и Василий Кравец. Я не могу точно сказать, на каком этапе сейчас находятся переговоры с Луго, этим вопросом я не занимаюсь. Я лишь сообщил руководству, что хотел бы иметь этого игрока в составе и как можно быстрее".

В нынешнем сезоне Василий Кравец, третий сезон выступающий за Луго, провел 15 матчей в Сегунде и 1 поединок в Кубке Испании.

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Футбол, Новости футбола, Маурисио Пеллегрино, Василий Кравец, ФК Леганесе.
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