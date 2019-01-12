Тренер Леганеса хочет подписать украинского защитника

Новости спорта: Маурисио Пеллегрино подтвердил, что Леганес ведет переговоры по трансферу защитника Луго Василия Кравца.

На предматчевой пресс-конференции перед поединком чемпионата Испании против Уэски Маурисио Пеллегрино признался, что хочет видеть в своей команде украинского защитника Луго Василия Кравца.

"Во время трансферного окна мы ведем поиск новых игроков, — цитирует тренера Леганеса AS. – В их числе и Василий Кравец. Я не могу точно сказать, на каком этапе сейчас находятся переговоры с Луго, этим вопросом я не занимаюсь. Я лишь сообщил руководству, что хотел бы иметь этого игрока в составе и как можно быстрее".

В нынешнем сезоне Василий Кравец, третий сезон выступающий за Луго, провел 15 матчей в Сегунде и 1 поединок в Кубке Испании.