Сарри: Виллиан не покинет Челси зимой

Новости спорта: Маурицио Сарри заявил, что нападающий Виллиан не перейдёт в другой клуб в это зимнее трансферное окно.

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Виллиан не перейдёт в другой клуб в это зимнее трансферное окно.

Ранее, лондонцы отклонили предложение «Барселоны» об обмене бразильца на Малкома и доплату. Контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Я не одобряю уход Виллиана, так как он является важным игроком для нашей команды. Думаю, он способен демонстрировать ещё более качественный футбол, поэтому зимой из «Челси» не уйдёт», — приводит слова Сарри Goal.

«Барселона» пыталась заполучить форварда ещё минувшим летом, но англичане приняли решение сохранить игрока в своём составе. Финальное предложение сине-гранатовых составляло £ 55 млн (примерно € 61 млн).

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.