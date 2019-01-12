Райо Вальекано обыграл Сельту в 19 туре Примеры

Новости спорта: Райо Вальекано выиграл у Сельты в рамках 19 тура чемпионата Испании по футболу.

В матче 19-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Сельту». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Райо Вальекано» отличились нападающие Бебе и Рауль Де Томас, оформивший хет-трик. Авторами голов «Сельты» стали защитник Нестор Араухо и форвард Максимилиано Гомес, реализовавший пенальти.

Победная серия мадридского клуба в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Команда из Виго потерпела третье поражение подряд.

«Сельта», набрав 21 очко, занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры, «Райо Вальекано» (19) — 18-е.

В следующем туре клуб из Виго на своём поле 19 января сыграет с «Валенсией», а мадридская команда на следующий день дома встретится с «Реал Сосьедад».