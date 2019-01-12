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Лион потерял очки в игре 20 тура Лиги 1 против Реймса

Лион потерял очки в игре 20 тура Лиги 1 против Реймса
05:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Лион неожиданно потерял очки в игре 20 тура чемпионата Франции против Реймса.

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Лион» и «Реймс» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Обслуживал матч арбитр Бенуа Мийо.

Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился Пабло Чаварриа, которому ассистировал Реми Уден. Во втором тайме лионцев спас от поражения гол Бертрана Траоре. В этом эпизоде голевой пас отдал Мусса Дембеле.

После этого матча «Лион», набрав 33 очка, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Реймс» (27) поднялся на седьмое место.

В следующем туре «Лион» на выезде сыграет с «Тулузой». Матч состоится 16 января. «Реймсу» предстоит домашняя встреча с «Ниццей», которая пройдёт 19 января.

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