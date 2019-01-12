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Хуан Мата: Я не думаю о возвращении в Испанию

Хуан Мата: Я не думаю о возвращении в Испанию
06:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Хуан Мата сообщил, что он не думает о возвращении в Испанию.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата сообщил, что он не думает о возвращении в Испанию.

«Я давно в Англии и чувствую себя здесь очень комфортно. Я очень хорошо адаптировался к чемпионату и культуре, хотя, конечно, я скучаю по своему дому, семье и друзьям.

Честно говоря, не знаю, вернусь ли в Испанию в ближайшем будущем, я об этом не задумывался. Я нахожусь в «Манчестер Юнайтед», одном из самых важных клубов в мировом футболе, и это всё, о чем я думаю», — приводит слова Маты Football Espana.

30-летний Мата переехал в Англию в 2011 году, перейдя из «Валенсии» в «Челси». Сумма трансфера составила € 26,7 млн. В январе 2014 года он перешел в «Манчестер Юнайтед» за € 44,73 млн. В нынешнем сезоне хавбек провёл 14 матчей в чемпионате Англии, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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ФК Манчестер Юнайтед, Хуан Мата, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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