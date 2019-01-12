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Лидс намерен подписать вратаря мадридского Реала

Лидс намерен подписать вратаря мадридского Реала
06:55 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Английский футбольный клуб Лидс намерен подписать испанского вратаря Кико Касилью.

Лидс намерен в течение завтрашнего дня договориться с Реалом о переходе третьего голкипера "бланкос" Кико Касильи с состав команды Чемпионшипа, сообщает Sky Sports.

Утверждется, что в трансфере заинтересован лично главный тренер Лидса Марсело Бьелса, который видит в опытном голкипере замену арендованному у Челси Джамалу Блэкману, который сломал ногу и отправился обратно в Лондон.

В текущем сезоне Касилья ни разу не появился на поле.

Ранее сообщалось, что другой голкипер Реала согласен продлить контракт с клубом.

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ФК Реал, Футбол, ФК Лидс, Новости футбола, Кико Касилья.
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