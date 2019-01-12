Лидс намерен подписать вратаря мадридского Реала

Новости спорта: Английский футбольный клуб Лидс намерен подписать испанского вратаря Кико Касилью.

Лидс намерен в течение завтрашнего дня договориться с Реалом о переходе третьего голкипера "бланкос" Кико Касильи с состав команды Чемпионшипа, сообщает Sky Sports.

Утверждется, что в трансфере заинтересован лично главный тренер Лидса Марсело Бьелса, который видит в опытном голкипере замену арендованному у Челси Джамалу Блэкману, который сломал ногу и отправился обратно в Лондон.

В текущем сезоне Касилья ни разу не появился на поле.

Ранее сообщалось, что другой голкипер Реала согласен продлить контракт с клубом.