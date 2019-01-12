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Лунин может продолжить карьеру в третьем испанском клубе

Лунин может продолжить карьеру в третьем испанском клубе
08:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Уэска гарантирует место в основном составе украинцу.

Как сообщает Marca, аутсайдер Ла Лиги Уэска заинтересованы в аренде украинского голкипера Андрея Лунина к себе в команду на вторую часть сезона и они уже сделали официальное предложение мадридскому Реалу.

Уэска сильно нуждается в основном вратаре и видит в лице Андрея именно того голкипера. Также они гарантируют для Лунина основное место в основном составе.

Уэска на данный момент занимает последнее место в чемпионате Испании.

Лунин в данном сезоне представляет Леганес на правах аренды из Реала. Но украинский голкипер не получает достаточно игрового времени, сыграв лишь в 4 матчах в сезоне, при чем в которых в трех сыграл "на ноль".

Ранее сообщалось о том, что главный тренер Леганеса хочет продлить аренду Лунина.

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Примера, Новости футбола, ФК Леганес, Андрей Лунин.
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